Сегодня, 29 декабря, председатель ГД Вячеслав Володин раскритиковал ход работ по второму этапу реконструкции «Спартака». Об этом сообщает телеграм-канал политика.

На старейшем стадионе Саратова идет строительство здания с трибунами на 499 зрителей. Оно появится на месте демонтированного аварийного корпуса. Половину финансирования взял на себя Вячеслав Володин, 50% средств – городские власти.

Деньги были выделены в августе, однако на сегодняшний день их освоение минимальное. Володин отметил, что организация работ неэффективная. Аналогичная ситуация и с реконструкцией здания монтажного техникума.

-Михаил Александрович, это будет на вашей совести. А денег вам никто больше выделять не будет. Либо организуйте нормально работы, либо думайте, как вам надо будет самим добавлять средства, – обратился Володин к мэру Саратова.

Напомним, в прошлом году при поддержке Володина был завершен первый этап реконструкции на стадионе «Спартак».