Вчера, 5 июля, председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин подверг резкой критике мэры Саратова Михаила Исаева и главу администрации Заводского района Саратова Максима Сиденко за ошибки при благоустройстве парка Гагарина.

Вячеслав Володин при осмотре парка обратил внимание на недоработки. Так, гаревые дорожки сделаны из щебня, который через несколько месяцев может превратится в глину и все придется переделывать. Гаревые перемычки необходимо заасфальтировать, иначе гуляющим будет неудобно ходить. Также внимание привлекла зона для выгула собак. Выход из нее сделали прямо на велодорожку.

— Научитесь работать. Глава района должен обладать компетенцией и знаниями, прежде чем реализовывать такие проекты, – сказал Вячеслав Володин.