Председатель ГД Вячеслав Володин в ходе сегодняшнего визита в Саратов поднял тему решения вопроса по территориям школ.

Он раскритиковал мэра Саратова Михаила Исаева за то, что тот предложил устранить проблему за счет помещений сада юннатов.

— Когда вы начали говорить об этом всерьез, весь город восстал против вас. Нельзя решать свои вопросы за счет других. Наша задача — прекратить хищнический подход к разграблению города, — обозначил федеральный политик.

Также он указал чиновникам правительства региона, которые не хотят «ставить острые вопросы» и «накапливают проблемы». Федеральный политик отметил, что необходимо развитие, но вместо этого происходит лишь обращение к прошлому.