Председатель ГД Вячеслав Володин раскритиковал министра строительства Саратовской области Павла Мигачева за работу. Запись этого появилась в паблике его сторонников в соцсети Instagram.

— Вы заказчик по трем базовым программам: по одной 50 процентов, по другой еще меньше, по третьей проблемы, потому что я вынужден заниматься поиском денег и в прошлом году на снос ветхого и аварийного жилья и в этом. Уйдите и все, — отметил он.

Вячеслав Володин отметил, что раньше Саратовскую область сравнивали в хорошем смысле со Свердловской, были высокие показатели.

Он поручил губернатору Саратовской области Валерию Радаеву с сентября переформатировать рабочую группу по решению проблем обманутых дольщиков, чтобы они занимались и детьми-сиротами.