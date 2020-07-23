Председатель госдумы Вячеслав Володин на строительстве поликлиники в 10-м микрорайоне в Солнечном раскритиковал подрядчика — Леонида Писного за низкие темпы работы.

— Федеральные деньги не освоены, выполнения нет, сроки не соблюдены». А еще необходимо сделать отделку, благоустройство, оборудование. Жителям микрорайона эта поликлиника как воздух нужна, — сказал Вячеслав Володин на слова застройщика о том, что к 1 сентября здание будет возведено под крышу.

Напомним, с просьбой о строительстве в микрорайоне новой поликлиники попросили жители Солнечного. Медучреждение будет рассчитано на на 500 посещений в смену.