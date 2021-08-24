Председатель ГД Вячеслав Володин посетил Петровскую районную больницу. В прошлый раз он раскритиковал местные власти и главврача за то, что медучреждение не включили в федеральную программу модернизации, несмотря на тяжелые условия.

Как выяснилось, у экс-главврача Петровской больницы через дорогу появилась частная клиника, куда и направляли пациентов для обследования.

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— У людей из кармана последнее вынимают. Люди приходят к врачу, а их отправляют в частные клиники на обследование. Разоряют государственные медучреждения. Создавайте рабочую группу вместе с прокуратурой, убирайте всех, кто работает в руководстве и имеет частные клиники. Тот, кто хочет заниматься бизнесом, пусть занимается, но не за счет здоровья людей. Сидят в государственной больнице, разваливают учреждение, при этом создают частные, – заявил председатель региональному министру здравоохранения.