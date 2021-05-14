Председатель ГД Вячеслав Володин раскритиковал строящийся приют для животных в Заводском районе Саратове. Об этом сообщили в паблике его сторонников.

Федеральный политик и зоозащитники осмотрели готовый на 85 процентов объект, рассчитанный на 314 мест, и пришли к выводу, что вольеры не защищены от ветра и дождя. Собаки могут сломать лапы или заболеть.

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин отметил, что проект приюта соответствует санитарным нормативам и правилам. Предусмотрены подстилки из опилок, есть места для прогулок животных с песчаной почвой.

Федеральный политик призвал сдать объект пусть чуть позже — в июне, но исправив все недочеты. Еще он подчеркнул, что можно отдать приют в ведение общественников-зоозащитников, нежели чиновников. Им могут понадобиться «машины, секретарша и оклад», но до собак руки не дойдут. И раскритиковал подход «Саратовгражданпроекта» — подрядчика, который не совещался с волонтерами и заказчика УКС.