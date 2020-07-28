Вчера, 27 июля, во время прямого эфира в соцсети Instagram председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал саратовских чиновников эффективнее решать вопрос предоставления квартир для детей-сирот.

Когда вы, как мантру повторяете: дайте нам больше средств, — у вас есть средства, которые вы не израсходовали. Это было в прошлом году, в этом году также. В прошлом году программа была выполнена лишь на 50% и в два раза меньше жилья было построено, квартир было отдано детям-сиротам. Ответственность, совесть, эффективность — вот, что необходимо, — подчеркнул Вячеслав Володин.

Он изумился чиновникам, которые обосновали неисполнение программы отсутствием однокомнатных квартир. По мнению Вячеслава Володина, можно заключить договоры с подрядчиками на строительство именно такой жилплощади. А еще узнать, сколько есть жилья на вторичном рынке.

Ведь сейчас семь тысяч детей стоят на очереди, шесть тысяч из них имеет право получить квартиры.

Почему рабочий обязан выполнить план, чтобы получить свою заработную плату, а министр может взять и завалить его? Ищите проблемы в себе. И когда вы начнете осваивать те средства, которые есть, эффективно, при этом предоставляя качественное жилье, можно будет говорить о поиске дополнительных средств, — заключил председатель ГД.

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