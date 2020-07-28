Вчера, 27 июля, во время прямого эфира в соцсети Instagram председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал саратовских чиновников эффективнее решать вопрос предоставления квартир для детей-сирот.

— Когда вы, как мантру повторяете: дайте нам больше средств, — у вас есть средства, которые вы не израсходовали. Это было в прошлом году, в этом году также. В прошлом году программа была выполнена лишь на 50% и в два раза меньше жилья было построено, квартир было отдано детям-сиротам. Ответственность, совесть, эффективность — вот, что необходимо, — подчеркнул Вячеслав Володин.

Он изумился чиновникам, которые обосновали неисполнение программы отсутствием однокомнатных квартир. По мнению Вячеслава Володина, можно заключить договоры с подрядчиками на строительство именно такой жилплощади. А еще узнать, сколько есть жилья на вторичном рынке.

Ведь сейчас семь тысяч детей стоят на очереди, шесть тысяч из них имеет право получить квартиры.

— Почему рабочий обязан выполнить план, чтобы получить свою заработную плату, а министр может взять и завалить его? Ищите проблемы в себе. И когда вы начнете осваивать те средства, которые есть, эффективно, при этом предоставляя качественное жилье, можно будет говорить о поиске дополнительных средств, — заключил председатель ГД.