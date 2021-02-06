Председатель госдумы России Вячеслав Володин подверг критике мэрию Саратова за затягивание проекта скоростного трамвая. Пост в Instagram выложили сторонники спикера.

В прошлом году были выделены средства на первый этап проекта. Однако реализовать местные власти его планируют только к ноябрю. Уже идет поиск финансирования на следующий этап, но регион не может получить деньги, пока не будет реализован первый.

Также Володин затронул вопрос закупки новых троллейбусов «Адмирал». Саратов получит к осени 24 троллейбуса, но уже сейчас необходимо подавать новую заявку на следующий год, чтобы продолжать работу по обновлению электротранспорта.

Вячеслав Володин обратился к мэру Саратова Михаилу Исаеву: «Надо работать более эффективно, по-другому мы не решим проблему. Надеюсь, Михаил Александрович прокомментирует ситуацию».