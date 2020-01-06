Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал о том, какие социальные объекты буду реализованы в Саратовской области в наступившем году. Запись доступна на странице сторонников спикера в сети Instagram.

— Дорогие друзья, учитывая, что мы с вами в самом начале года, было бы правильно говорить о планах. Речь идет о грязелечебнице в Ершовском районе в селе Чапаевка и строительстве нового корпуса санатория в Пугачеве. Могу вас уже сейчас порадовать. Мы эти вопросы смогли решить. Надеюсь, что с апреля месяца начнутся строительные работы как в Ершовском районе, так и в Пугачеве. Это первый этап запуска строительных работ. Надеюсь, в течение дву-трех лет мы с вами сможем реализовать эти проекты. Они достаточно масштабные, потому что водогрязелечебница в Чапаевке, исходя из проектной документации, оценивается в 250 миллионов. А что касается строительства корпуса санатория в Пугачеве, 121 миллионов рублей. Поэтому мы за один год вряд ли сможем реализовать эти проекты. Тем более, лучше это делать, в любом случае, не за один год, чтобы это не отразилось на качестве. Пускай это будет двухлетний-трехлетний проект. Надеюсь, что с запуском этих проектов мы с вами многие проблемы в сфере создания хороших условий для отдыха сможем решить, — отметил Вячеслав Володин.