11 учебных заведений региона получат новую жизнь.

Вячеслав Володин рассказал, какие школы будут построены, расширены и реставрированы в регионе в 2022 году в рамках федерального финансирования и за счет привлеченных источников.

В федеральном бюджете выделены средства на строительство новых школ в Иволгине, Ласточкине, а также на завершение реконструкции 84-й и 5-й школ Саратова. Привлеченные средства уже найдены на реконструкцию монтажного техникума, за счет которого расширится школа №77.

В рамках благотворительного проекта построят начальную школу в селе Урусово, недалеко от Ртищева.

Вячеслав Володин напомнил и о том, что в следующем году появится 2 колледжа на базе отреставрированных объектов историко-культурного наследия – в Аткарске и Балакове.

И есть планы по реставрации авиационного техникума и 3-й школы в Саратове, которые можно использовать под образовательные учреждения.

Также начнется поиск финансирования на возведение пристройки к школе в Татищеве.