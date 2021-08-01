Сегодня 1 августа, председатель ГД Вячеслав Володин посетил Вольск. В этом году там начнется строительство набережной и пляжа. Федеральный политик предложил региональным властям взять на себя контроль за этими работами, чтобы местные власти не завалили проект и не нарушили сроки.

Реконструкция конструкция пешеходной улицы Революционной должна быть завершена в этом году, до минусовых температур. Но есть опасения, что сроки могут быть сорваны. Если муниципалитет не успеет закончить работы, придется вернуть средства обратно в федеральный центр. Это недопустимо.

— Не сделают они Революционную – подключайтесь. Задача – в сентябре завершить объект. Вы нас подведете, потому что в рамках соглашения были взяты обязательства. Область обязана будет возвратить деньги, – сказал Вячеслаа Володин.

Он также зашел во двор, который осматривал два месяца назад. Тогда местная жительница рассказала про обрушившуюся стену, которая мешала проходу жильцов дома. Вячеслав Володин во время осмотра двора предложил не только решить вопрос с разрушающимся зданием, но и благоустроить весь двор. Однако за два месяца местные власти не смогли привести в порядок небольшой участок земли. Володин поручил депутату ГД Николаю Панкову подключиться к решению проблемы.

Также был обсужден ремонт тротуаров. В этом году будут отремонтированы подходы к объектам соцсферы и тротуары в исторической части города.

— Давайте ставить перед собой задачу – полностью благоустроить город, – сказал Володин и предложил вместе с жителями обсудить, где необходим ремонт в следующем году.