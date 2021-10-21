Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о ходе решения проблемы обманутых дольщиков в Саратове.

Пострадали дольщики четырех домов – двух в Саратове и двух в Энгельсе. ЖК «Победа» оставил обманутыми 710 вкладчиков, ЖК «Пляж» — 181. Работы над этим объектом ведет один и тот же застройщик.

— Пришлось достаточно длительное время решать его: обращения в правоохранительные органы, в прокуратуру – необходимые процессуальные действия были предприняты с ее стороны. Сегодня дольщики в правах восстановлены, — рассказал Володин.

Сейчас эта проблема готовится к рассмотрению на федеральном уровне. Дольщики получат либо компенсацию, либо обещанное жилье. Володин взял дело под личный контроль.