Вячеслав Володин сформировал программу, в которую вошли 11 школ Саратова.

Володин рассказал, по каким объектам работы уже ведутся, по каким – в планах.

Что будет с монтажным и авиационным техникумами, школой №3 и какие образовательные учреждения могут попасть в программу капитального ремонта школ, инициированную Президентом РФ.

— Дорогие друзья, хочу предложить продолжить сегодня разговор о школах города Саратова. Мы обсудили вопрос о 6 школах, которые будут строиться: в Иволгино и Ласточкино, будут строиться пристройки – это школа 84-ая и 5-ая, а также реставрация 2-ой школы и капитальный ремонт 18-ой школы. Но это не полный список. Поэтому, когда вы задаете вопросы, абсолютно правы. «А что будет с монтажным техникумом?» Хочу вам ответить: средства на его реконструкцию уже найдены, они перечислены в регион, и я надеюсь, что как можно быстрее мэрия города Саратова приступит к работам. Завершить их необходимо на будущий год, с тем чтобы уже 1 сентября наши ребятишки пошли в новую школу на базе монтажного техникума, а она будет входить в образовательное учреждение 77-ой школы. Это позволит нам 77-ую школу разгрузить, ну и, конечно, создать дополнительные ученические места. Их будет порядка 825.

У нас еще есть один вопрос, которым сейчас занимаемся. В перспективе на базе Авиационного техникума также будет школа, где есть возможность создать порядка 700 ученических мест. Необходимо завершить передачу данного объекта из одной формы собственности в другую, с тем чтобы уже пользователем был муниципалитет. А дальше будем заниматься проектированием и, конечно, реставрацией здания памятника историко-культурного наследия. Для этого необходим проект. Это задача на зимнее время, когда работы проводить невозможно, а проектированием можно заниматься.

У нас есть еще Физико-технический лицей №1 и гимназия №3. Это образовательные учреждения, которые, возможно, попадут в программу, инициированную Президентом, по капитальному ремонту школ. Будем делать все, для того чтобы это состоялось.

И есть еще школа №3, лицей Пушкинский, который на сегодняшний день не используется. Не так давно мы обсуждали этот вопрос. Нам важно сейчас также передать здание этой бывшей школы в муниципальную собственность, с тем чтобы можно было проводить работы. Это объект историко-культурного наследия местного значения. Важно будет подготовить проектную документацию и, исходя уже из обсуждений, мы поймем, либо это будет учреждение образования, либо дополнительного образования. Об этом расскажу несколько позже.

Таким образом, у нас сейчас в работе находится 11 школ города Саратова. Решение по ряду объектов уже приняты и запущены в работу. А по каким-то, как уже рассказал, идет такая работа, с тем чтобы после подготовки проектной документации также приступить к реставрации, или строительству, или капитальному ремонту. Спасибо большое. — сообщил спикер Госдумы.