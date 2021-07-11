Председатель ГД Вячеслав Володин сегодня прошел по нескольким улицам восьмикилометрового пешеходного кольца в Саратове: от перекрестка Рахова и Вавилова до Волжской. Он осмотрел, как благоустраивают сквер имени Вавилова, где еще недавно располагались ларьки.

В ходе визита обсудили установку туалетов и комнат матери и ребенка. Их планируется установить на четырех точках.

Федеральный политик предложил продолжить наполнять территорию пешеходного кольца детскими и спортивными площадками. На проспекте Кирова рядом с Детским миром, где снесли ларьки, планируют сделать детскую площадку и зону отдыха. Один из собственников зданий заявил, что готов взять на себя благоустройство.

— Надо поддерживать такой бизнес, создавать им условия и мотивировать. Хорошо, если такие собственники начали появляться. Проспект Кирова и пешеходная зона многое значит и для жителей, и для туристов, – сказал Вячеслав Володин.