Председатель Государственной думы поделился рабочими планами на новый год в Телеграм-канале «Володин Саратов».

— Приближается 2022 год!

Дорогие друзья, хочу сказать вам слова благодарности за то, что в этом году вы меня поддержали так же, как поддерживали раньше.

Со своей стороны буду делать все, чтобы было меньше проблем и жизнь в регионе становилась лучше. Возможно, для кого-то это покажется просто словами, но я вкладываю в сказанное большой смысл и ответственность. Сегодня у меня есть возможность помогать решать вопросы, постараюсь и дальше ее максимально использовать.

Теперь о важном. О новых рабочих местах. В будущем 2022 году планируем в Ленинском районе Саратова открыть предприятие по производству текстиля – проведены переговоры с крупнейшим в России холдингом. Это предприятие даст около 1000 новых высокотехнологичных рабочих мест. Необходимо, чтобы региональные власти уделили внимание развитию соответствующих специальностей в колледжах и техникумах региона.

Договорились, что в Саратове откроются два индустриальных парка, один из которых будет патронировать председатель правительства Роман Бусаргин, второй – глава города Михаил Исаев. Это также новые рабочие места. После увеличения площади областного центра, присоединения новых территорий, необходимо выбрать место для размещения за жилым сектором.

В уходящем году мы открыли технопарк. Со своей стороны постараюсь сделать все, чтобы мы вышли как можно быстрее на 100% загрузки, а это 4000 рабочих мест в таких направлениях, как аэромобильность, зеленые технологии и космос.

Еще об одном решении. Дорога Саратов-Балтай будет передана на федеральный уровень. Это позволит привести трассу в нормативное состояние, а области существенно сэкономить на содержании и ремонте. Важно, чтобы региональные чиновники в течение четырех месяцев нового года передали всю необходимую документацию в Минтранс России.

В 2022 году начнется строительство противотуберкулезного диспансера, также планируем завершить работы по поликлинике в мкр Звезда. В следующем году будут проведены основные работы и по возведению онкоцентра, завершение которого планируем в первом полугодии 2023.

Продолжим заниматься благоустройством города Саратова. В Кировском и Заводском районах должны завершиться программы по реконструкции тротуаров. В Октябрьском благоустроим набережную по всей береговой зоне района. Проведем работы и на набережной от «Экрана» до старого моста на территории Волжского района. Начнем расселять ветхие дома на Предмостовой площади за вывеской «Саратов» и благоустраивать эту территорию.

На будущий год начнем работу по созданию второго пешеходного кольца на территории Кировского района – по Рахова от Кутякова до Большой Горной и до Астраханской.

В планах начать строительство аквапарка.

В Ленинском и Фрунзенском районах стартует реализация масштабного проекта по благоустройству дворовых территорий. Перечень дворов, которые войдут в программу в 2022 году, опубликуем в январе.

В Петровске будет запущена программа по увеличению объема заказов, созданию новой линейки изделий на градообразующем предприятии «Молот». В планах повысить зарплату, привлечь новых сотрудников. В Петровске нам крайне важно и модернизировать центральную районную больницу, чтобы жители получали качественную медицинскую помощь.

В поселке Светлый запущены новые скважины для водообеспечения жителей, сняты проблемы с дефицитом воды, особенно у тех, кто проживает на верхних этажах домов. Наша задача запустить очистные сооружения, чтобы вода соответствовала всем требованиям.

На будущий год появится пристройка к школе в Татищеве, которая решит многие проблемы. В Новых Бурасах, Базарном Карабулаке, Балтае, Петровске, Татищеве, Светлом, Соколовом, Дубках продолжим строительство тротуаров и благоустройство территорий.

О принятых решениях и проектах буду продолжать рассказывать в течение следующего года.

Еще раз с наступающим Новым годом! Счастья, здоровья, удачи. Верьте только делам! — рассказал Вячеслав Володин.