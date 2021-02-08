Председатель госдумы России Вячеслав Володин рассказал о планах строительства четырех новых поликлиник в Саратове. Видеозапись появилась в аккаунтах сторонников спикера в социальных сетях.

В этом году планируется начать возведение четырех медучреждений. Однако и в других микрорайонах этот вопрос стоит остро. Планируется построить поликлинику в микрорайоне «Звезда», но мэрия до сих пор не определилась с местом строительства.

⠀

Вячеслав Володин предложил местным властям вместе с общественным советом выбрать конкретный участок под возведение. Сейчас территории, о которых идет речь, находятся в федеральной собственности.

⠀

— Определитесь с местом, буду понимать, с кем разговаривать на предмет передачи земельного участка, — сказал Володин.