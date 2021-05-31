Председатель госдумы России Вячеслав Володин рассказал о планах по развитию Поливановки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Жители поселка во время встречи со спикером парламента пожаловались на отсутствие простых бытовых объектов.

Вячеслав Володин принял решение о создании спорткомплекса открытого типа в рамах благотворительного проекта. Такие же стадионы рядом со школами по инициативе Володина начнут строить в Жасминном и Соколовом. Средства поступят в ближайшие дни.

Обсудили планы по строительству путепровода и дорог в поселке. Жители жаловались на то, что приходится стоять в пробках из-за перекрытого железнодорожного переезда. До конца года планируют закончить разработку проектно-сметной документации и приступить к строительству.