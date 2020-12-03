Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о развитии Жасминки, Поливановки, Агафоновки, Нижнего Рейника и других поселков и микрорайонов города. Об этом сообщается в паблике его сторонников в соцсети Instagram.

На следующий год необходимы программы развития территорий. Важно, чтобы жизнь там не отличалась от городской.

—Необходимо начать с дорог. Там должны быть хорошие поликлиники, школы, садики. Чтобы человек мог, не выезжая в центр, сходить в парк, отдохнуть с ребенком, посетить представление в Доме культуры. Должны быть спортивные учреждения, — отметил федеральный политик.

В 2021 году порядка миллиарда рублей город получит по программе «Безопасные и качественные дороги». Из них миллиард и 200 миллионов передано из областного бюджета в рамках транспортного налога. 500 миллионов будет выделено на тротуары.

Вячеслав Володин отметил, что в начале года, а может, и конце этого, получится найти более 300 миллионов рублей на тротуары от Соколовой до 2-й Садовой, от Набережной до Аткарской.

Он призвал местных жителей выдвигать свои предложения и говорить о проблемах.