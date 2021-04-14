Председатель ГД Вячеслав Володин дал интервью, в котором рассказал о Балаково и реализуемых в городе проектах.

— Вячеслав Викторович, в предыдущих интервью мы с вами говорили о развитии СГЭТ, благоустройстве набережной, реставрации дома Александровского. Это проекты в Саратове. А что касается других районов области. Есть ли какие-то планы на ближайшую перспективу?

— Разговаривал с депутатом Николаем Васильевичем Панковым, который представляет в Государственной Думе Балаковский избирательный округ. Он обратился с просьбой поддержать ряд крупных проектов на территории Балакова и района. Планируем в ближайшее время заняться изучением этих вопросов. Обращаюсь к жителям: если будут предложения и идеи по развитию района, пишите в паблик Volodin.Saratov.

— Почему именно Балаково?

— Балаково и Саратов — два города, которые определяют развитие экономики всей области, они формируют порядка 80% доходной части бюджета региона. А Балаково для меня — это особенный город. В самое непростое время моей политической карьеры его жители меня поддержали. Со своей стороны стараюсь делать то же самое.

— Удалось ли что-то сделать в этом городе за прошедшие годы?

— Была возведена пристройка к Балаковской городской клинической больнице, проведена реконструкция этого медицинского учреждения, капитально отремонтирован корпус детской городской больницы. Помогал и продолжаю помогать с пополнением автопарка балаковской станции скорой помощи, проведена реконструкция административного здания и подстанции «неотложки».

Затем смогли реконструировать и сдать три стадиона — «Корд», «Труд», «Энергия». И построили ФОК с ледовой ареной «Кристалл».

У Балакова большой потенциал, его необходимо развивать. Для этого нужна отдельная программа не только с областным и городским источниками финансирования, но и федеральным.

— По сравнению с другими городами у Балакова есть особенности и дополнительные точки роста?

— Да, есть. Несмотря на то, что на территории региона три района входят в особую экономическую зону, — это Саратов, Энгельс, Балаковский район, — Балаковский из них самый перспективный.

— В чем перспективность?

— Близость дешевых энергоресурсов в первую очередь. У нас избыток своей электроэнергии, которую производят БАЭС и ГЭС. Ее практически в четыре раза больше, чем мы сами потребляем.

— Сейчас это приносит какие-то результаты?

— Да. Началась реализация масштабного проекта — развитие металлургического завода. Там будут работать дополнительно порядка 4 тыс. человек, при заводе также будет создан автокомбинат на 1,5 тыс. рабочих мест. Под эти проекты планируется строительство жилья, портовой инфраструктуры, железнодорожных путей. Правильно было бы уже сейчас открывать дополнительные направления в средних специальных учебных учреждениях, чтобы готовить сотрудников не только в сфере металлургии, но и по сопутствующим направлениям.

В непростой конкурентной борьбе именно город Балаково был выбран местом, где Сбер реализует масштабный проект по строительству собственного Центра обработки данных. А это новые высокооплачиваемые рабочие места для программистов, дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет.

— А Николай Панков вам озвучил какие-то вопросы, в которых нужна ваша помощь?

— Да, мы обсуждали с ним тему реконструкции балаковского аэропорта, этот вопрос находится на стадии проектирования. Аэропорт – это новые возможности для развития города. Николай Васильевич считает правильным в Балакове принять некоторые решения аналогичные тем, которые были реализованы в Саратове. К примеру, в отношении горэлектротранспорта — это повышение заработной платы сотрудникам и обновление подвижного состава. Также обсуждали тему скорой помощи, дефицита медицинских кадров и возможности решения проблем.

— Вы считаете, что реально решить эти вопросы?

— Реально, если ставить перед собой задачу и решать ее. В любом случае надо заниматься этими вопросами, от них зависит оказание помощи людям и повышение качества их жизни.

— В последнее время, как только вы заявляете о новых проектах, некоторые сразу начинают говорить, что это связано с выборами…

— Какую бы должность ни занимал, если есть возможность, помогаю людям и решаю проблемы. И останавливаться не собираюсь. Можно посмотреть не только на то, что делаю сейчас, но и на то, что делал раньше, независимо от даты выборов. Все подобные высказывания — неотъемлемая часть избирательной кампании. Если хотим, чтобы жизнь людей улучшалась, необходимо, не обращая внимания на эти заявления, решать проблемы и вопросы, с которыми к тебе обращаются. Всем советую так поступать.

— Проекты, о которых вы говорите, коснутся только Балаковского района?

— Правильно будет развивать Балаково как центр Балаковской агломерации, которая даст дополнительные возможности не только этому городу, но и Вольску, Вольскому району, Духовницкому, Краснопартизанскому, Хвалынскому, Пугачевскому. А также еще двум самым отдаленным районам — Перелюбскому и Ивантеевскому.

— Сейчас продолжается реализация уже существующих проектов как в Саратове, так и в других районах области. Но вы уже заговорили о планах по новым проектам. Вам приносит удовлетворение работа в регионе?

— Работа приносит удовлетворение, когда что-то получается. Нам с вами за прошедшее время многое удалось сделать. Но это только маленькая доля того, что необходимо.

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