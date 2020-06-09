Спикер госдумы Вячеслав Володин рассказал о крупных проектах, которые будут реализованы в регионе, в том числе о создании особой экономической зоны и концепции развития Саратовской агломерации.

Директор Центра психолого-экономических исследований Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Александр Неверов отметил высокую значимость этих направлений.

— Фактически, теперь у Саратовской области есть все условия для вхождения в перспективе в число регионов-доноров и самое главное, для сохранения и привлечения высококвалифицированной молодежи. Ведь саратовская свободная экономическая зона — это территория, на которую выгодно заходить инвесторам. Надо отметить, что в Саратовской области она относится к самому перспективному сегменту, развитию передовых технологий.

Саратовская агломерация как концепция создает условия для того, чтобы кардинально улучшить городское пространство нашей области. Как отметил Вячеслав Володин, этот проект позволит региону более эффективно развиваться, привлекая для этого необходимые ресурсы.

Вместе органы власти и бизнес смогут максимально эффективно использовать эту возможность развития региона.

При этом нужно отметить, что любые проекты и инициативы, когда они реализуются с учетом мнения и желания людей, открывают значительные перспективы. Поэтому очень важно, чтобы обратная связь от населения учитывалась бы максимально строго на всех этапах реализации инициативы, — говорит Александр Неверов.