Председатель ГД Вячеслав Володин встретился с жителями Ершовского района. Об этом сообщили в аккаунте федерального политика в соцсетях.

На встрече обсудили проблемы, которые существуют в районе, и их поэтапное решение. Запланировали разработать трехлетнюю программу развития по разным направлениям: дороги; инфраструктура; соцсфера — школы, садики, ДК, медицинские учреждения; благоустройство — парки, скверы, спортивные площадки.

Федеральный политик предложил проанализировать в течение месяца-полутора составить перечень задач, которые необходимо решить в первую очередь.

Он отметил, что необходима и отдельная программа по наболевшей проблеме района — водообеспечению.