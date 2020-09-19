Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о реставрации объектов историко-культурного наследия в Саратовской области. Видеозапись опубликовали в группе его сторонников в соцсети Instagram.

В прошлом году была выполнена проектно-сметная документация по 21 объекту, на это нашли средства.

Подготовлено обращение о выделении денег из бюджета РФ в рамках федеральной программы на восстановление и реставрацию пяти объектов. Это дом-усадьба Николая Чернышевского, музей Кузнецова в Саратове, музеи в Вольске и Хвалынске, усадьба Нарышкиных в Падах.

— Учитывая, что данный объект сегодня находится в пользовании профсоюзов, необходимо будет этот вопрос решить, с тем чтобы здание имело непосредственное отношение к государственной собственности, что позволит на реставрацию также выделить федеральные средства. Как только региональное министерство культуры решит эту проблему, сразу вернемся к этому вопросу, — подчеркнул Вячеслав Володин.