Сегодня, 10 августа, председатель ГД Вячеслав Володин в ходе своего визита в Саратов обсудил развитие зоны рядом с мостом «Саратов — Энгельс».

Он предложил разработать программу сноса всего ветхого и аварийного жилого массива от Соколовой до Чернышевского. Там должна появиться зеленая зона с расширением дороги с обеих сторон. Приступать к отселению предложено в этом году.

— Еще одна проблема в том, что у Волги начали строить многоэтажки. Если здесь начнут также застраивать, будет транспортный коллапс. И инфраструктуры тут нет: детских садов, школ, поликлиник. Береговая зона несет в себе риски. Там овраг. Дома новые уже трещат. Думайте, прежде чем давать разрешение на строительство, – сказал он.