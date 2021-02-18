Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о сносе ларьков у Крытого рынка. Объекты установили осенью прошлого года, сейчас эта территория стала зоной охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия «Здание Крытого рынка».

Федеральный политик еще летом обращал внимание городских властей на незаконно установленные объекты торговли в исторической части Саратова. Он говорил, что нужно создать комфортные условия для предпринимателей и выделить специальные места под торговлю.

После этого начали сносить ларьки в Мирном переулке, местные жители поддержали это решение.