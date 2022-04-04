Советом Государственной Думы решено создать депутатские группы по связям с парламентами Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Так, группы возглавят депутаты Дмитрий Саблинов и Виктор Водолацкий.

— Нам необходимо, используя парламентское измерение, развивать отношения не только по линии профильных комитетов (эта работа ведётся председателями комитетов), но и в рамках межпарламентского сотрудничества.

Адам Делимханов, депутат Государственной Думы, вместе со своими земляками, росгвардейцами из Чеченской Республики, с начала специальной военной операции находится в Донбассе. Сейчас — в Мариуполе. Героический человек. Участвует в освобождении города от неонацистов «Азова».

Сегодня момент истины для всех нас.

Любовь к Родине и её предательство — это не абстрактные понятия, а конкретные поступки, — заявил Володин.