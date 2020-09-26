Сегодня, 26 сентября, председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о создании новых рабочих мест в Саратовской области.

Речь идет о развитии в Балакове металлургического комбината, реализация проекта позволит создать порядка 5,5 тысячи рабочих мест. В стадии реализации проект по восстановлению аэропорта в этом городе.

— Мы участвуем в конкурсе по размещению в регионе центра обработки данных Сбербанка. Это инвестиционный проект с большим количеством людей, которые будут работать на предприятии. В Энгельсе сейчас реализуются проекты в области транспортного машиностроения, троллейбусостроения. Мы сделаем все для того, чтобы этот проект расширялся, не только троллейбусы производились в Энгельсе, но и электробусы, кузовы трамваев. Ведется разговор с инвестором — «Трансмашхолдинг». Поэтому мы надеемся, что появятся новые рабочие места, предприятия расширятся, — сказал Вячеслав Володин.

Кроме того, ведутся переговоры с крупными зарубежными компаниями, по результатам которых в Саратове могут появится новые рабочие места.