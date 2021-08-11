Председатель ГД Вячеслав Володин оценил строительство парка «Центральный» в Балаково.

В рамках первого этапа планируется размещение площадки с новогодней елью, строительство пешеходных дорожек из брусчатки, велодорожки, парковки, установка освещения.

Местные чиновники рассказали, что местные жители сами выбрали проект из предложенных вариантов. Федеральный политик напомнил, что необходимо закончить все работы до минусовых температур, до ноября. И предложил после окончания реконструкции парка перейти к созданию пляжа и расчистке судоходных каналов.

Обсудили и ремонт тротуаров в городе. В этом году приведут в порядок подходы ко всем социальным объектам. Один из жителей города пожаловался на недоделки. Вячеслав Володин призвал не снижать контроль и не принимать работу, если она сделана некачественно.

Депутат ГД Николай Панков предложил реализовать в Балакове такую же программу благоустройства дворов, как и в Саратове. Володин идею поддержал.

Также горожане поинтересовались возрождением балаковского аэропорта. Работы в этом направлении ведутся: в настоящее время разрабатывается проект. Ряд компаний уже заявил о желании участвовать в его реализации.