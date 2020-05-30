Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о строительстве новой онкологической больнице в Саратове. Видео-обращение опубликовано на странице сторонников политика в Инстаграм.

Он отметил, что строительство медучреждения финансируется за счет федерального бюджета и должно быть возведено в 2022 году.

— Нам необходимо, чтобы в области была больница — противотуберкулезный диспансер. У нас нынешний, действующий, находится в самом центре города Саратова. Это неправильно во всех отношениях. И, вы знаете, мы нашли денежные средства за счет привлеченных источников.

Сейчас завершается проектирование противотуберкулезного диспансера. Сразу скажу, что это будет современная больница, но учитывая, что стоимость ее составляет порядка шести миллиардов рублей, особенно в нынешнее время, нам не просто будет начинать строительство этой больницы, поэтому сейчас занимаемся, чтобы такая больница начала строиться на будущий год. Но это планы. И надеюсь, что эти планы мы реализуем, и в будущем противотуберкулезный диспансер вынесем из черты города и за городом найдется место, которое будет соответствовать всем требованиям, в том числе и удаленности от жилых массивов. Потому что такие требования есть, просто у нас исторически так сложилось, что противотуберкулезный диспансер находится на улице Вольской, фактически в самом центре города. И конечно, инфекционная больница.

У нас современной инфекционной больницы нет. Более того, она разрозненная: отделение есть для взрослых во 2-ой городской больнице, и детская инфекционная сегодня находится также в густонаселенном микрорайоне. Не только из-за того, что сегодня есть большая потребность в местах, в койко-местах, для того чтобы размещать больных коронавирусом, но и если смотреть в будущее, нам крайне важна больница, которая будет оказывать высококвалифицированную помощь для тех, кто, не дай Бог, заболел инфекционными заболеваниями, и его поразил вирус. Поэтому мы договорились с губернатором, что, со своей стороны, буду помогать в поиске финансов, а так как эта больница строится в том числе на благотворительные средства, привлеченные ресурсы, то из миллиарда 200 млн 600 млн, мы договорились, что буду искать. Нам помогла Москва, правительство города Москвы: после обращения к Сергею Семеновичу Собянину было выделено 462 млн, которые пришли в бюджет Саратовской области и используются на строительство больницы. А также вот сейчас хочу вам сказать, что необходимые средства в объеме 138 миллионов также найдены. Они придут уже в благотворительный фонд строительства инфекционной больницы. Таким образом, 600 млн есть для того, чтобы закрыть половину стоимости инфекционной больницы. Вторую половину ищет губернатор. Но сейчас самое главное уже говорить о качестве, говорить о сроках возможного ввода больницы. Да, сроки поджимают, да, не так много времени для того, чтобы раскачиваться. Насколько знаю, губернатором поставлена задача сдать больницу к 1 сентября. Но нам необходимо еще оборудование. Вот на оборудование порядка миллиарда надо найти. Мы также договорились, что, со своей стороны, я буду 50% этих средств искать, ну а вторую половину будет искать регион, — сказал Володин.