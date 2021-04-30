Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал студентам СГЮА о встрече с бабушкой в центре Саратова.

Он отметил, что его встретили на проспекте жители микрорайона «Звезда» — две женщины.

— И перед этим бабушка встретила, наказы мне дала. Человек стоит — я иду. Понятно, к ней подошел. И мы с ней поговорили. Причем понятно, что есть эмоции, у каждого есть эмоции, но надо слышать. Если только ты шагаешь, никого не замечаешь — это большая ошибка. И потом, это несправедливость, и, самое главное, это то, что не должно быть ни у политика, ни у чиновника, ни у представителя органа власти. Взял на себя обязанности — выполняй. Людей люби. У всех могут быть разные вопросы, — подчеркнул федеральный политик.

Вячеслав Володин сказал, что нужно выслушивать граждан, стараться сделать все, чтобы помочь им и изменить ситуацию и сделать выводы. И добавил, что таково его жизненное кредо.