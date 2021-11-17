Спикер ГД Вячеслав Володин рассказал о введении QR-кодов для доступа в Госдуму.

Речь идет и о официальных представителях правительства РФ.

Он обратился к аппарату Думы с просьбой принять соответствующие решения в рамках пропускной системы в здании нижней палаты парламента. Отмечается, что если у официального представителя правительства, который выступает докладчиком от кабинета министров по законопроекту, QR-кода не будет, его не пустят в зал заседаний, и правительству будет предложено отправить в палату другого представителя.

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