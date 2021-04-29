Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о переменах, которые ждут Ботанический сад в Саратове.

Федеральный политик осмотрел лаборатории, оранжереи, сад и предложил разработать проект развития и приступить к реализации.

—Ботанический сад — это объект, который является достоянием университетов по всему миру, — сказал Вячеслав Володин.

Жители обращались к Вячеславу Володину с просьбой о помощи в развитии Ботанического сада, создания условий для посещения уникального объекта, который остается недоступным для большинства горожан из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Здесь нет современной системы полива, тропиночной сети, билетной системы, просторных помещений для научной базы и пр. Площадь сада составляет 17,8 га. Все пожелания планируют учесть при разработке проекта.