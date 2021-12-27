Председатель ГД Вячеслав Володин с сотрудниками СГЭТ обсудил концепцию развития электротранспорта в городе.

Напомним, федеральный политик в 2020 году взял шефство над СГЭТ. В этом году в Саратов поступило 70 новых троллейбусов «Адмирал» с энгельсского завода. Они уже вышли на линии города. Это позволило заменить изношенные машины, которые полностью выработали ресурс.

В начале 2020 года на балансе СГЭТ находился 151 пассажирский троллейбус, средний возраст составлял 16 лет. Износ парка был 97%. На сегодня пассажирский парк составляет 236 троллейбусов, со средним возрастом семь лет. Практически за два года проведена модернизация подвижного состава.

Средняя зарплата на СГЭТ была 25-27 тысячи руб. 50% водителей не хватало. На сегодняшний день средняя зарплата составляет 60 тысяч рублей.

Вячеслав Володин прокомментировал объединение пассажирских перевозок в Саратове и Энгельсском районе и передачу полномочий региональной власти. Он отметил, что это важное решение, но требующее большой ответственности.

Володин предложил не останавливаться на достигнутом и разработать программу развития горэлектротранспорта.

— Давайте собираться еще раз. Надо развиваться, бороться за пассажира, через качество обслуживания, использование новых технологий. Местной власти надо думать, что делать со старыми ДЭПО, которые не могут вместить весь транспорт. Должна быть программа развития троллейбусного движения, системная работа и параллельно с этим будем заниматься созданием скоростного трамвая. Задача одна – развивать городской электротранспорт, – сказал Володин.