Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в настоящий момент участвует в заседании актива Саратова.

Открывая мероприятие, спикер госдумы рассказал об объектах, которые он посетил сегодня в ходе своего визита.

—Сегодняшний день начали в Дубках, заехали в аэроклуб имени Гагарина, буквально прикоснулись к истории. Это замечательный клуб, но за последние 30 лет не изменился.

История нашей области связана с личностью Гагарина. И место приземления, и такие места, как этот аэроклуб. И мы должны эту историю сохранить.

Поэтому клуб надо сохранить, создать современные условия для занятий. Чтобы он мог работать и сохранять память о первом космонавте. Клуб расположен вплотную к городу. Поэтому есть у некоторых появились бизнес интересы, использовать его территории. Этого нельзя допустить. Сделаем всё, чтобы его сохранить, — сказал Володин.

Также он рассказал, что поручил главе Саратова Михаилу Исаеву подготовить проект развития микрорайона Солнечный-2, население которого в ближайшей перспективе разрастется до 52 тысяч человек.

—Провели встречи в Солнечном-2, здесь проживают 45 тысяч человек, перспектива, за два года — 52 тысячи. Ведь сюда со всех районов переезжают из расселяемых аварийных домов и другие. Сравнимо с муниципальными районами. Но если там есть детсады, школы, то в Солнечном-2 не было. Построили несколько учреждений, но полностью проблему не решили. В «Солярисе» две тысячи детей, рассчитано на 1,1 тысячи. В «Авроре» тоже будет в полтора раза больше. Конечно, впредь надо застройку таких микрорайонов держать на особом контроле.

Договорились с Исаевым, что он предложит проект развития микрорайона, будем исправлять ошибки. И впредь их не допускать. Застройщику ставить условия, выделять землю только при условии создания всей инфраструктуры. Впервые такое будем воплощать в 11-м микрорайоне, — сказал Вячеслав Володин.