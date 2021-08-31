Председатель ГД Вячеслав Володин посетил микрорайон «Звезда» и поговорил с местными жителями о готовящемся в сентябре возведении новых детской и взрослой поликлиники. В ходе разговора он рассказал о своей тете, которая умерла от коронавирусной инфекции.

В Саратовской области работают всего два диагностических центра: взрослый и детский. Поэтому, по словам Володина, было принято решение построить новую поликлинику со своим диагностическим корпусом.

—Диагностика в райцентрах должна быть приближена к людям, чтобы не ездить далеко. У меня тетушка тут жила, ушла из-за ковида. Ездила в частные клиники на обследование. Зная ее, если бы она имела возможность получить диагностику в государственном учреждении, то пошла бы сюда. Никогда бы по своей воле в платную не пошла, тем более лишних денег нет. У нее онкология была, сахарный диабет, операцию перенесла, — рассказал председатель.