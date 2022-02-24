—США, расширяя НАТО на восток, перечеркнули договорённости и соглашения предыдущих лет. Все наши опасения подтвердились после заявлений Зеленского о желании обладать ядерным потенциалом. Именно Вашингтон создал ситуацию, не разрешив которую мир неминуемо столкнулся бы с большой войной. Этого допустить нельзя.

Учитывая, что Вашингтон и Брюссель отвергли предложения России по вопросам глобальной безопасности, а Киев все 8 лет отказывается от выполнения Минских соглашений, демилитаризация Украины — единственный оставшийся путь.

Путь, который позволит предотвратить войну в Европе. Единственная возможность остановить бойню и гуманитарную катастрофу.

Депутаты Государственной Думы поддерживают решение нашего Президента Владимира Владимировича Путина о проведении специальной военной миротворческой операции. Её цель — защитить людей, проживающих на Украине.

Обращаюсь к гражданам Украины:

Мы считали и считаем вас братским народом. Действия нашей страны направлены исключительно на защиту мира. Просим вас не ввязываться и не участвовать ни в каких мобилизациях, предложенных киевскими властями. Они не самостоятельны, все приказы даёт Вашингтон и Брюссель.

Мирным гражданам спецоперация ничем не грозит. Мы один народ. Вспомните о нашей общей истории. У нас общие победы. Одна культура, одна вера. Попросите своих близких, кто служит в Вооруженных силах Украины, сложить оружие. Им не нужно участвовать в защите интересов НАТО и США, выполняя преступные приказы киевского антинародного режима.

Мы не можем быть равнодушными к судьбе Украины. Давайте думать о будущем, оно у нас общее. Мы должны жить в дружбе, согласии, помнить, что наши деды и отцы сражались вместе за это.

Обращаюсь также к депутатам Верховной Рады:

Уважаемые коллеги, проявите благоразумие, волю. Если вы любите свою Родину, сделайте всё, чтобы Украина была мирным государством. Многим из вас не нравится, что ваша страна потеряла свой суверенитет, а американские советники сидят в министерствах и ведомствах. Россия никогда не была врагом Украины. Народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. Помощи от нашей страны ждут граждане Украины — ваши избиратели. Необходимо принимать решение, как дальше будем жить. Сейчас для вас время выбора, — высказался спикер ГД РФ Вячеслав Володин.