Председатель Госдумы в ходе обсуждения исполнения прошлогоднего бюджета предложил оказывать финансовую помощь регионам, исходя из критерия бюджетной обеспеченности гражданина, который проживает в регионе.

— У нас есть и регионы, у которых средств недостаточно, регионы-рецепиенты. Их также правильно было бы распределить на группы: которым нужна большая помощь, другим — меньшая. Все должно быть прозрачно. Критерий один – бюджетная обеспеченность гражданина, который проживает в регионе, — сказал Вячеслав Володин.

Он отметил, что сравнение 2016-го и 2020-го годов показало, что разница между бюджетной обеспеченностью наиболее самодостаточных регионов и менее самодостаточных, только растет. А это говорит о недостаточной работе Минфина. Некоторым регионам средств хватает только на софинансирование национальных проектов.

— Этот вопрос точно будет звучать, потому что мы его обсуждали. И хорошо бы, чтобы сегодня уже, говоря о прошлом, 2020-м, посмотрели, что сделано в этой части и как у нас изменилась ситуация в разрезе регионов. А свои проекты? А ремонты школ, больниц, садиков? Зачастую средств не хватает, новые строим, а на те, которые надо отремонтировать, денег нет, – сказал Вячеслав Володин.

Напомним, во время рабочих поездок в Саратовскую область Володин говорил о необходимости запуска новых областных программ: в год необходимо проводить ремонт 100 школ, 100 детских садов, 50 домов культуры.