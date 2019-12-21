Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин поделился информацией о том, как развивается проект скоростного трамвая в Саратове.

Об этом сообщает группа сторонников Володина volodin.saratov в соцести Instagram.

— Дорогие друзья, много вопросов поступает о судьбе скоростного трамвая в Саратове. Эти вопросы, в первую очередь, говорят о том, что есть какие-то тревоги, опасения. Могу сегодня вам сказать: средства на реализацию скоростного трамвая предусмотрены, они зарезервированы, мы ждем, когда город и область закончат подготовку проектной документации и она пройдет экспертизу, после этого начнется реализация проекта. Более миллиарда рублей предусмотрено на эти цели. Проект новый, интересный, он будет пилотным. Думаю, что мы не раз еще вернемся к этой теме. Самое главное, что источник и решение вопроса найдено. Надеюсь, что мы сможем сделать все для того, чтобы скоростной трамвай появился на улицах города.

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