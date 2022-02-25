Вячеслав Володин посетил с официальным визитом Республику Никарагуа.

В ходе выступления в Национальной Ассамблее Никарагуа он подчеркнул, что власти Украины игнорировали Минские соглашения и проводили политику геноцида в отношении жителей Донбасса. Об этом сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов».

«Восемь лет назад, — сказал Вячеслав Володин, — на Украине произошел госпереворот».

«США фактически оккупировали Украину. Американские советники были назначены во все органы власти. Но самое плохое и опасное — Украина стала накачиваться оружием», — подчеркнул Председатель Госдумы.

Он отметил, что все эти годы Киев, игнорируя Минские соглашения, «реализовывал политику геноцида по отношению к жителям Донбасса, которые перед киевской властью были виноваты лишь в одном — хотели говорить на родном языке и чтобы выполнялись и гарантировались права и свободы».

«Вместо того, чтобы вести диалог, украинская власть боролась с гражданами своей страны, используя тяжелые вооружения», — указал Вячеслав Володин.

«Решение нашего Президента Владимира Владимировича Путина о проведении миротворческой операции призвано предотвратить гуманитарную катастрофу и полномасштабную войну», — заявил Председатель Госдумы.

Он также подчеркнул, что гражданам Украины не надо бояться миротворческой операции, потому что она направлена исключительно на демилитаризацию.

«Украина должна стать свободным, независимым, демократическим, мирным государством. Освободившись от антинародного режима с националистической идеологией, начать развиваться в интересах своих граждан», — уверен Вячеслав Володин.