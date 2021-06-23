Председатель госдумы Вячеслав Володин в ходе своего визита в ЗАТО Светлый в Саратовской области решил проверить, как работают водоочистные сооружения.

С 2010 года в поселке простаивает очистное оборудование. Мощность этой станции очистки воды не соответствует необходимому объему. А для умягчения воды требуется постоянная поставка соли – 2,32 тонны в сутки. Поэтому очистные сооружения стоят законсервированными много лет. Так как при эксплуатации затраты бы выросли у местных жителей.

— 92 миллиона было потрачено. А в эксплуатацию так и не ввели. Это факт для обращения в прокуратуру, – сказал Володин.

Сейчас в поселке бурят скважины и строят резервуары. В августе решится вопрос с обеспечением необходимым количеством воды жителей. И начнется решение проблемы по качеству.

Выход из ситуации – закупка и установка нового оборудования. Вячеслав Володин взял на себя поиск финансирования. Это около 67 миллионов рублей. Планируется, что проблема с водой в ЗАТО Светлый решится до конца года.

По итогам поездки на очистные сооружения в ЗАТО Светлый Вячеслав Володин принял решение направить запрос в прокуратуру с целью разобраться, почему очистные сооружения, сданные в эксплуатацию в 2010 году, до сих пор не работают, почему было закуплено оборудование, которое уже на тот период времени невозможно было эксплуатировать, так как очистка воды с их использованием привела бы к многократному удорожанию тарифа, и это фактически легло бы на плечи местных жителей.