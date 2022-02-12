Самый непростой период для родителей — когда болеет ребёнок. Ещё тяжелее, если он попал в больницу.

За последние несколько лет Государственной Думой приняты законы, которые помогают родителям и детям не разлучаться на период лечения:

— разрешено бесплатное пребывание в больницах мамам и папам с малышами до 4 лет и по медицинским показаниям с более старшими детьми;

— родственники получили право находиться в реанимации со своими близкими. Это касается пациентов всех возрастов.

В понедельник на заседании Совета Думы обсудим ещё одно важное решение, которое позволит родителям детей-инвалидов, проходящих лечение в стационарах, находиться вместе, причём пребывание будет бесплатным.

Зачастую ребёнку необходимо длительное лечение в больницах райцентров или крупных городов, а у его мамы и папы нет средств, чтобы быть рядом.

Детям-инвалидам в такой ситуации особенно нужна поддержка и помощь близких.

Планируем рассмотреть этот законопроект, который внесли депутаты от «Единой России», на пленарном заседании 15 февраля.

Как вы относитесь к такому решению? Прошу высказаться.