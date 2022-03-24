Ровно 23 года назад мирные граждане Югославии проснулись от сирен воздушной тревоги. НАТО бомбила Белград.

Погибли около 5 тысяч человек, ранено более 10 тысяч. Разрушены полторы тысячи населённых пунктов.

Непрерывные бомбовые удары наносились 78 дней. Использовались кассетные боеприпасы и снаряды с обеднённым ураном.

Никто из руководителей США и стран НАТО так и не понёс наказание.

Более того, действующий Президент США Джо Байден был тогда сенатором и активно поддерживал бомбардировки, призывал к оккупации Югославии.

За события тех лет мы чувствуем особую боль.

Да, гордимся нашими воинами, совершившими геройский марш-бросок на Приштину.

Но, надо признать, в 1999 году у нашей страны, прошедшей разруху девяностых и предательство национальных элит, не было достаточной силы, чтобы помочь братским народам бывшей Югославии, защитить их от агрессии НАТО.

Спустя 23 года ситуация изменилась. Благодаря нашему Президенту Владимиру Путину Россия стала сильным и независимым государством с боеспособной армией.

Мы не могли допустить геноцида наших граждан и соотечественников, проживающих в Донбассе.

Россия встала на защиту русского мира.

Чтобы потом не было больно и стыдно.