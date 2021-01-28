Спикер госдумы Вячеслав Володин продолжает работать в Саратовской области.

Сегодня с утра он встретился с жителями поселка Агафоновка Октябрьского района Саратова, в котором проживает около восьми тысяч человек. Жители поселка неоднократно жаловались в общественную приемную по поводу отсутствия тротуаров, освещения.

Самая главная проблема — отсутствие дорог. Основная часть из них с грунтовым покрытием. Сейчас в поселке все дороги взяты на баланс.

— Нам надо все грунтовые дороги Саратова просчитать и поставить для себя задачу привести их в порядок, — сказал Вячеслав Володин.