Вячеслав Володин находится с официальным визитом на Кубе.

Визит начался с возложения цветов к мемориалу советским воинам-интернационалистам, которые на протяжении многих лет защищали нашу страну вдали от родного дома, на Кубе. Об этом сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов».

Позже Вячеслав Володин и депутаты посетили Центр Фиделя Кастро Рус в Гаване, посвященный жизни и наследию лидера кубинской революции.

«Масштаб личности сам о себе говорит. Фидель Кастро – фигура планетарного масштаба. В Советском Союзе и России его любили, любят и чтут его память. Поэтому правильно то, что вы ее храните», – сказал Вячеслав Володин.

Затем Председатель Госдумы встретился с Председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Кубы.

Вячеслав Володин предложил кубинской стороне рассмотреть участие в Парламентской ассамблее ОДКБ не в качестве гостя, а как наблюдателя или партнера. Обсудили также развитие отношений парламентов РФ и Кубы, в том числе возможное создание межпарламентской комиссии высокого уровня.

Вячеслав Володин осудил политику США и расширение НАТО.

Эстебан Ласо Эрнандес рассказал о тех ограничительных мерах, которые принимают США в отношении Кубы уже в течение 60 лет, и осудил вмешательство Америки во внутренние дела России, экспансию НАТО, которая является угрозой РФ и всему миру.