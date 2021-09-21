В понедельник 20 сентября появилась информация о том, что лекарства для проходящих лечение от ковида на дому закончились в связи с ростом количества заболевших.

Региональный министр здравоохранения Олег Костин заявил, что в ближайшее время будет разработан адресный характер распространения лекарств тем, кому они нужнее всего.

Сегодня, 21 сентября, председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что что 16 сентября были одобрены предложения о выделении средств из резервного фонда Правительства РФ на приобретение лекарств для лечения пациентов с коронавирусом, получающих медпомощь дома.

Регион получит на эти цели 135 млн рублей.