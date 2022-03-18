Саратовская область получит дополнительно почти полмиллиарда рублей. Об этом сегодня, 18 марта, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

На заседании Правительства РФ утверждено выделение средств из резервного фонда в виде межбюджетных трансфертов региону.

376 млн 944 тыс. руб. пойдет на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда;

116 млн 080 тыс. руб. – на реализацию региональных программ по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.