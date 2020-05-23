Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что Саратовская облдума занимает лидирующие места по скандалам и хайпу. Об этом он заявил в своем видео-обращении, которое опубликовано на странице сторонников Володина в Инстаграм.

Он вспомнил 90-е годы прошлого столетия, когда в Саратовской области принимали «модельные» для других регионов законы. А также отметил, что у жителей нашего региона есть научная юридическая школа и областной институт законотворчества, созданный специально под задачи региональной законотворческой власти.

При этом, по мнению Володина, остаются нерешенными насущные проблемы: комплексная застройка микрорайонов, ограничение этажности в исторической части города, отсутствие запрета «наливаек».

— Думаю, вы не обидитесь на эту критику, мои коллеги. В первую очередь, я это адресую фракции «Единая Россия», товарищам своим, потому что вы — большинство. Большинство должно быть ответственным, — сказал политик.

Он призвал саратовских депутатов ставить задачи и планки, идти к ним и решать волнующие людей проблемы.