Вячеслав Володин отчитался о строительстве поликлиник в 11-ом мкр п. Солнечный-2 и мкр Звезда.

Ранее эти вопросы поднимались жителями на встречах, — сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов».

Также он обратился к городским и региональным властям, предложив обсудить и запустить новую программу по строительству поликлиник в Саратове. Сейчас таких медицинских учреждений не хватает в Жасминном, Поливановке, Соколовом, Ласточкине, Авиаторе.

Володин отметил, что до недавнего времени поликлиники в городе строили только за счет федеральных и привлеченных средств, а должны быть свои региональная и городская программы.