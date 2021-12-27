Домой Рубрики Новости Саратова Володин сегодня будет работать в Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Володин сегодня будет работать в Саратовской области По Новости Саратова - 27.12.2021 89 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Председатель ГД Вячеслав Володин сегодня будет работать в Саратовской области. Планируется посещение соцобьектов, встречи с жителями. О ходе поездки будет сообщено позже. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратовской области в 2021 году введены в эксплуатацию шесть межпоселковых газопроводов Саратовские чиновники объяснили причину затопления дома на Куприянова В новой детской поликлинике в Солнечном откроют травмпункт и аптеку ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратовской области в 2021 году введены в эксплуатацию шесть межпоселковых... Новости Саратова - 27.12.2021 0 «Газпром газораспределение Саратовская область» и «Саратовгаз» подвели итоги работы по газификации региона в 2021 году. С начала текущего года специалисты компаний ввели в эксплуатацию шесть... Саратовские чиновники объяснили причину затопления дома на Куприянова 27.12.2021 В новой детской поликлинике в Солнечном откроют травмпункт и аптеку 27.12.2021 Россияне поделились своими планами на Новый год 27.12.2021 Мужчина пострадал на пожаре в Балашове 27.12.2021