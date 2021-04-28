Сегодня, 28 апреля, председатель ГД Вячеслав Володин будет работать в Саратовской области.

В ходе его визита планируются встречи с жителями и обсуждение проектов в районах региона.

О дальнейшем развитии событий будет сообщено позже.

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