Домой Рубрики Новости Саратова Володин сегодня будет работать в Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Володин сегодня будет работать в Саратовской области По Новости Саратова - 28.04.2021 106 1 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 28 апреля, председатель ГД Вячеслав Володин будет работать в Саратовской области. В ходе его визита планируются встречи с жителями и обсуждение проектов в районах региона. О дальнейшем развитии событий будет сообщено позже. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Володин о строительстве дороги в Пугачевском районе: Средств надо больше, чем на другие развязки Пожарные тушили вещи на балконе пятиэтажки в Марксе Депутат Госдумы: Пугачевцы не дают дремать строителям 1 КОММЕНТАРИЙ плевать Ответить ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Володин о строительстве дороги в Пугачевском районе: Средств надо больше, чем... Новости Саратова - 28.04.2021 0 Сегодня, 28 апреля, председатель ГД Вячеслав Володин прибыл в Пугачевский район и пообщался с подрядчиками по поводу строительства обходной дороги. Ему сообщили, что проектирование еще... Пожарные тушили вещи на балконе пятиэтажки в Марксе 28.04.2021 Депутат Госдумы: Пугачевцы не дают дремать строителям 28.04.2021 Мотоциклист пострадал в столкновении с Hyundai в Саратове 28.04.2021 Меховая шуба забила канализацию в Саратове 28.04.2021
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